Malattia dalla quale era affetto Giulio Cesare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Malattia dalla quale era affetto Giulio Cesare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EPILESSIA

Significato/Curiosita : Malattia dalla quale era affetto giulio cesare

Il pretore, vedi tiberio claudio nerone (pretore 42 a.c.). tiberio giulio cesare augusto (in latino: tiberius iulius caesar augustus; roma, 16 novembre...

Possono favorire la comparsa di epilessia. anche alcune rare mutazioni genetiche sono associate allo sviluppo di epilessia. in genere la diagnosi viene effettuata... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con malattia; dalla; quale; affetto; giulio; cesare; Si dice di malattia inguaribile; malattia dell articolazione del piede; malattia virale a ondate epidemiche cicliche; Principio di malattia ; Un pugnale dalla caratteristica lama; La distanza massima di un satellite dalla Terra; Espulsione dalla patria; Così e detta l uscita del Regno Unito dalla UE; Ama Norina nel Don Pasquale ; È tale e quale l originale; Un belvedere dal quale ammirare il panorama; quale di queste affermazioni sul pianeta Marte non e corretta; Come i piedi di chi è affetto da sindattilia; Saggia guida dall affetto paterno; Come un animale affetto da rabbia; Come l affetto tra amici in ambo le direzioni; Così era anche chiamato Gaio giulio Cesare Augusto; Giunio Bruto : Marco = giulio Cesare : x; Nel triumvirato insieme a giulio Cesare e Crasso; Film di Paolo Sorrentino su giulio Andreotti; Così era anche chiamato Gaio Giulio cesare Augusto; Giuda per Gesù, Bruto per cesare ; Il fiume che cesare varcò; Giunio Bruto : Marco = Giulio cesare : x; Cerca nelle Definizioni