I loro semi dànno un olio alimentare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I loro semi dànno un olio alimentare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GIRASOLI

Significato/Curiosita : I loro semi danno un olio alimentare

L'olio di argan è l'olio estratto dai semi della pianta di argania spinosa, endemica nella zona sud del marocco. è particolarmente apprezzato per le sue...

Busta con semi di girasole a un soldato russo dicendogli: "metti questi semi in tasca, cresceranno girasoli quando morirai". il girasole è il fiore simbolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

