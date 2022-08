Il lavoro... lo rendeva nero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il lavoro... lo rendeva nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : SPAZZACAMINO

Significato/Curiosita : Il lavoro... lo rendeva nero

Che rendeva visibile l'oggetto si sposta sempre più verso l'infrarosso sino a diventare impercepibile. ma un osservatore in caduta nel buco nero non nota...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi spazzacamino (disambigua). lo spazzacamino di mestiere pulisce la canna dei camini dalla fuliggine... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con lavoro; rendeva; nero; Il lavoro di certe agenzie di collocamento; Un protagonista di un capolavoro wagneriano; Non hanno più il lavoro e non hanno ancora la pensione; Per lavoro aggiusta tubature e rubinetti; Il Regno che comprendeva il Piemonte; Comprendeva gran parte della Turchia; La lingua che comprendeva il fenicio e l ugaritico; rendeva invisibile chi lo portava; Il nero tocca Soci; Stretto che congiunge Mar nero e Mare di Marmara; Un albero che può essere sia bianco che nero ; Squadra di calcio emiliana nero verde; Cerca nelle Definizioni