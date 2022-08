Lavora tra i campi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavora tra i campi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COLONO

Significato/Curiosita : Lavora tra i campi

Sterminio tramite il lavoro (o "sterminio attraverso il lavoro", (de) : vernichtung durch arbeit) era la pratica usato nei campi di concentramento della...

Rappresenta uno dei due contraenti in un rapporto di colonìa parziaria colono – abitante in un insediamento colono – demo dell'antica attica coloni (disambigua)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

