Un lato del tavolo da biliardo - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : SPONDA

Significato/Curiosita : Un lato del tavolo da biliardo

Corrispondente alla notazione scientifica 1015, vedi biliardo (numero). il biliardo (meno comunemente bigliardo) è un gioco di origini molto antiche, che oggi è...

La sponda idraulica, detta anche "sponda montacarichi" oppure "sponda caricatrice", è un apparecchio di sollevamento, applicato su autocarro e mezzi di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con lato; tavolo; biliardo; Il cioccolato siciliano lavorato a freddo; Malato ricoverato in ospedale; In Italia, il 1° venne installato a Roma nel 1870; Se gastronomico è salato ; Protegge il tavolo dalle macchie di cibo; Gioco calcistico da tavolo ; Volato lo è di tavolo ; Tennis da tavolo ; Accomuna il biliardo e i cantanti poco talentuosi; Un verbo coniugato dal giocatore di biliardo ; Quella da biliardo è in legno; Il bastone di chi gioca a biliardo ;