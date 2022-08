Inspirare fumi tossici o vapori curativi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inspirare fumi tossici o vapori curativi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INALARE

ossia l'atto di bruciare le foglie secche della pianta del tabacco e inalare il fumo derivato; per estensione comprende dipendenze connesse ad altre... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con inspirare; fumi; tossici; vapori; curativi; inspirare un farmaco; Apparecchi per inspirare ; La star testimonial dei profumi Armani; Prosciutto affumi cato altoatesino; Lo sono creme, oli per la pelle e profumi ; Relativo a una pratica effettuata mediante l inalazione di profumi ; tossici ; Dagli effetti tossici ; Le aperture per lo sfogo di vapori ; Emettere vapori , odori, respiri; vapori della putrefazione per scopi energetici; Sono per sbaglio in un film con Nicolas vapori dis; Parte della medicina che studia le proprietà e le caratteristiche dei preparati curativi ; Cerca nelle Definizioni