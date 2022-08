Inchiostro usato in passato per riprodurre uno scritto su un altro foglio di carta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inchiostro usato in passato per riprodurre uno scritto su un altro foglio di carta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : COPIATIVO

Significato/Curiosita : Inchiostro usato in passato per riprodurre uno scritto su un altro foglio di carta

Tessere di forma rettangolare (rotonde in india) di carta pesante o di plastica, di dimensioni adeguate per essere tenute in una mano, usate per praticare...

Una matita copiativa è un particolare tipo di matita con mina composta da grafite e altri elementi chimici, la cui traccia è indelebile. è cancellabile... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con inchiostro; usato; passato; riprodurre; scritto; altro; foglio; carta; Scatolina piena d inchiostro nella stampante; Scrive senza inchiostro ; La firma priva di inchiostro ; inchiostro per copie; Piccolo errore causato da distrazione; Amaro usato per l Old fashioned e il Manhattan; Così è detto il coma causato dall abuso di alcool; Fucile a due canne usato per la caccia; Chi in passato ha prestato servizio nell esercito; Al, noto atleta del passato ; Linea di matita su cui si è passato il dito; passato rispetto al momento presente; Altoparlante progettato per riprodurre le frequenze basse; riprodurre i gesti; riprodurre un documento; riprodurre le movenze e la voce di qualcuno; Permesso scritto di fare qualcosa; Tiziano __: ha scritto Un indovino mi disse; scritto ri di stile ornato e verboso; Manoscritto non originale, copiato; altro nome della drogheria; La capacità di condividere i sentimenti di un altro ; Tutt altro che tenero; altro modo di riferirsi allo star system ing; Mettere mano al portafoglio ; Nel portafoglio pesa meno della moneta; La faccia anteriore di un foglio ; Nel portafoglio dei danesi; __ Barca, grande generale carta ginese; Denaro in forma carta cea; Scarta mento ferroviario di misura inferiore; Lo sono le mele da scarta re; Cerca nelle Definizioni