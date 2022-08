Gira con il pianeta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gira con il pianeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SATELLITE

Significato/Curiosita : Gira con il pianeta

Vedi terra (disambigua). la terra è il terzo pianeta in ordine di distanza dal sole e il più grande dei pianeti terrestri del sistema solare, sia per...

satellite naturale – corpo orbitante intorno a corpi celesti, es. le lune dei vari pianeti satellite artificiale – corpo artificiale posto volutamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con gira; pianeta; È simile alla gira ffa; gira re il volante dell auto; Paurosa gira volta dell auto; Anche quelle del Lotto gira no; Quelle di CO2 sono dannose per il pianeta ; Il pianeta dei Saiyan che fu distrutto da Freezer; Appartenenti a questo pianeta ; Quale di queste affermazioni sul pianeta Marte non e corretta; Cerca nelle Definizioni