Il Giorgio famoso vignettista satirico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Giorgio famoso vignettista satirico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FORATTINI

Significato/Curiosita : Il giorgio famoso vignettista satirico

giorgio forattini (roma, 14 marzo 1931) è un disegnatore, vignettista e giornalista italiano. consegue la maturità classica, poi si iscrive alla facoltà...

a. mondadori, 1991. forattini classic, ii, forattini 1980-1984, milano, a. mondadori, 1991. forattini classic, iii, forattini 1985-1990, milano, a.... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

