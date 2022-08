Il Gianluca calciatore che ha allenato il Chelsea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Gianluca calciatore che ha allenato il Chelsea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il gianluca calciatore che ha allenato il chelsea

gianluca vialli (cremona, 9 luglio 1964) è un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, capo delegazione...

Panni di vialli, in la stampa, 14 marzo 1989, p. 17. maurizio crosetti, vialli-samp, sempre amore, in la repubblica, 25 maggio 1993, p. 29. vialli-juve,...