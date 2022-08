Frutto tropicale detto anche Jako o Giaca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutto tropicale detto anche Jako o Giaca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : JACKFRUIT

Significato/Curiosita : Frutto tropicale detto anche jako o giaca

Portoghese jaca, ma commercialmente è anche diffusa la denominazione inglese jackfruit nei prodotti in scatola importati. tuttavia il frutto è ancora poco conosciuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Il frutto che racchiude il malloppo; Il frutto negli aperitivi; Lo è anche il frutto del ginepro; Un energetico frutto del Nordafrica; Frutto tropicale giallo con un ciuffo di foglie; Pregiato legno tropicale ; Frutto tropicale conosciuto come melone cornuto; L inestricabile foresta tropicale ; Sottile, detto con un sinonimo; Così è detto il coma causato dall abuso di alcool; Il Simòn sudamericano detto Libertador; Il gioco detto tavola reale; Lo è anche un nativo di Belgrado; Ex- gruppo rock inglese, originario di Manche ster; È detta anche mandarancio; Come dire neanche ; Philipp jako b, compositore tedesco contemporaneo di Beethoven; Poema di Vladimir Majako vskij; Comunità religiosa fondata da jako b Ammann; Un libro di Vladimir Majako vskij: Flauto di __; giaca rta è la sua capitale; L isola con giaca rta; Un nativo di giaca rta; Lisola con giaca rta;