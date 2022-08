In filologia, lezione alternativa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In filologia, lezione alternativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VARIANTE

Significato/Curiosita : In filologia, lezione alternativa

Codice in possesso dell'editore. nella constitutio textus si allestisce il testo critico confrontando tra loro, lezione per lezione, i vari testimoni, in modo...

variante – in fonologia, possibile realizzazione fonetica di un fonema variante – in ecdotica, ogni lectio diversa da quella pubblicata variante (passante... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

