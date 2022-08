Farsi garante per qualcuno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Farsi garante per qualcuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MANLEVARE

Significato/Curiosita : Farsi garante per qualcuno

Poliziotti. al mattino don pietro si risveglia, e chiama i suoi uomini per farsi portare altrove senza dire nulla al figlio. genny, accortosi della situazione...

manlevare i contributori del software da eventuali danni conseguenti alla distribuzione...

Altre definizioni con farsi; garante; qualcuno; Disfarsi dei rifiuti, vendere merci... o digerire; farsi la ceretta; Faticoso da farsi ; Si suona per farsi strada; garante ... senza grane; La a delll'AGCM, garante di concorrenza e mercato; Per qualcuno una conferenza, per altri una scuola; Lo commette chi uccide qualcuno ; Si dice quando ci si presenta a qualcuno ; Svelare i segreti di qualcuno : scoprire gli __; Cerca nelle Definizioni