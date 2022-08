Estorsione per mezzo di minacce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Estorsione per mezzo di minacce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RICATTO

Significato/Curiosita : Estorsione per mezzo di minacce

Dall'ordinamento giuridico. sono riconducibili all'estorsione anche il sequestro di persona a scopo di estorsione e la concussione ma il codice penale li prevede...

Disambiguazione – "ricatto" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ricatto (disambigua). l'estorsione, in diritto, è un reato commesso da... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

estorsione con minacce; estorsione legata a una minaccia; L estorsione dei malviventi; L'estorsione attuata con minacce scandalistiche; mezzo punto nel judo, quando non si verifica ippon; Il mezzo di Piccard; È mezzo nel mal comune; In mezzo alla laguna; Estorsione con minacce ; Convincere... con minacce ; Furti con minacce ; Estorcere denaro con minacce ;