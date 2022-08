Un esperto in calcoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un esperto in calcoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONTABILE

Significato/Curiosita : Un esperto in calcoli

Vittore (in latino: victorius aquitanus o victorius aquitanicus; limoges, v secolo), è un monaco cristiano romano; conosciuto come esperto di calcoli computistici...

Formata dagli addetti che eseguono le operazioni contabili. uno specialista di contabilità è detto contabile. nelle organizzazioni medio-grandi l'ufficio...

