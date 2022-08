Era famigliare in un libro di Natalia Ginzburg - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era famigliare in un libro di Natalia Ginzburg. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LESSICO

Significato/Curiosita : Era famigliare in un libro di natalia ginzburg

Intervista tv di luigi silori a natalia ginzburg in occasione dell'uscita di lessico famigliare, l'approdo n. 12, 1963 lessico famigliare, lettura integrale...

Un dato lessico, vedi dizionario. il lessico (o vocabolario) è il complesso delle parole e delle locuzioni di una lingua (ad esempio, il lessico italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

