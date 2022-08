Donne che vestono in modo trascurato oppure senza giacca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Donne che vestono in modo trascurato oppure senza giacca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SCAMICIATE

Significato/Curiosita : Donne che vestono in modo trascurato oppure senza giacca

Cuoio capelluto, l'origine del bacio, perché i preti si vestono da donne. nel 1891 pubblicò, in collaborazione con filippo cougnet, un libro intitolato...

La scamiciata è la rievocazione storica che si tiene a fasano (brindisi) in memoria della vittoria ottenuta sui turchi il 2 giugno 1678. in questo giorno... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con donne; vestono; modo; trascurato; oppure; senza; giacca; Le portano meno donne d una volta; donne servitrici di Odino nella mitologia nordica; Per la mitologia greca, sono donne guerriere; Le donne più adorate; vestono le gambe; Lo vestono i frati; La vestono i militari in servizio; Rivestono i libri malandati; Comodo come sugli allori; In modo affabile; Facile, semplice, comodo ; Altro modo di riferirsi allo star system ing; Molto trascurato nell'aspetto; trascurato ... come chi finisce una degenza; Appetito trascurato ; Urgenza oppure interesse; Meravigliate oppure scettiche; oppure . ossia; Tignole oppure tarli; Grappolo d uva senza acini; L abbigliamento essenziale, senza fronzoli; Il Pitt tra i protagonisti del film Bastardi senza gloria; Letteralmente senza passione; Può esserlo il petto d una giacca ; Abito ecclesiastico con giacca , camicia, pantaloni; giacca di pelle ovina rovesciata; Imbottitura prima delle maniche di una giacca ; Cerca nelle Definizioni