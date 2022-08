Donna che tende a difendere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Donna che tende a difendere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PROTETTIVA

All'ipm, membro della banda di ciro: tende a seguire il gruppo e si limita più che altro a eseguire gli ordini che gli vengono impartiti senza obiettare...

L'atmosfera protettiva, o modified atmosphere packaging (map ), è una tecnologia di confezionamento che, grazie alla sostituzione dell'aria con una miscela... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con donna; tende; difendere; Il nome della donna amata da Cyrano; Nome di donna ... consumata; Così si definisce una donna forte e vigorosa; Rivelatasi all improvviso... come la Madonna ; Lo è il volto che attende il rasoio; Il luogo dantesco che attende chi a vita ci spense; Un tipo che segue attentamente le tende nze; Distende re con il ferro; Rivolgersi alla giustizia per difendere un proprio diritto; difendere le istituzioni; difendere , salvaguardare; Le norme per difendere i detentori di copyright; Cerca nelle Definizioni