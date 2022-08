Lo conduce il contadino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo conduce il contadino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Lo conduce il contadino

Lo stesso anno conduce inoltre la striscia giornaliera sul texas hold'em come giochi su pokeritalia24. nel 2014 conduce rds academy, il primo talent show...

Trainate dal trattore (come l'aratro) o agganciate alla sua presa di potenza (come lo bdiconcime) vengono dette macchine operatrici. il trattore nasce nel...