Un comune della città metropolitana di Firenze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un comune della città metropolitana di Firenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EMPOLI

Significato/Curiosita : Un comune della citta metropolitana di firenze

Palazzo medici riccardi a firenze, dove si riunisce il consiglio metropolitano. il territorio della città metropolitana di firenze è interessato da numerose...

Disambiguazione – se stai cercando il pittore seicentesco, vedi empoli (pittore). empoli (pronuncia /'empoli/) è un comune italiano di 48 187 abitanti della... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

