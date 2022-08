Come la cavalleria di una celebre opera lirica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come la cavalleria di una celebre opera lirica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RUSTICANA

Significato/Curiosita : Come la cavalleria di una celebre opera lirica

cavalleria rusticana è un'opera in un unico atto di pietro mascagni, su libretto di giovanni targioni-tozzetti e guido menasci, tratto dalla novella omonima...

Entrambe le opere. cavalleria rusticana veniva talvolta eseguita insieme a zanetto, dello stesso compositore. cavalleria rusticana fu la prima opera composta... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

