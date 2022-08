Lo combina spesso lo sbadato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo combina spesso lo sbadato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GUAIO

Significato/Curiosita : Lo combina spesso lo sbadato

Un'eccellente cuoca anche se molto spesso combina guai con la gelatina magica. quando spesso litiga con il vecchio saggio elfo lo trasforma in un rospo. è un...

Grosso guaio a chinatown (big trouble in little china) è un film statunitense del 1986 diretto da john carpenter. in italia è uscito al cinema il 5 settembre... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

