Chi le suona le agita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi le suona le agita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARACAS

Significato/Curiosita : Chi le suona le agita

Ascoltata, ma senza successo. alla tv scorron le immagini d'un uomo in marsina che, mascherato da grillo, suona ed agita un violino, consegna ai passanti, tra...

Le maracas sono uno strumento a percussione di tipo idiofono a suono indeterminato che hanno origine nel sudamerica, dove erano costituite da una zucca... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

