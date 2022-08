Chi pratica sport come la corsa o la marcia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi pratica sport come la corsa o la marcia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PODISTA

Significato/Curiosita : Chi pratica sport come la corsa o la marcia

Percepibile dall'occhio umano); in pratica non è presente una fase di volo (e quindi sospensione), a differenza della corsa. la gamba avanzante deve essere tesa...

Valentina, una ragazza che in amore non sa dire di no, viene sorpresa da un podista mentre nel bosco è impegnata in un rapporto sessuale con un ragazzo. giunta...

