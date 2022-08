I capri a cui vanno le colpe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I capri a cui vanno le colpe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ESPIATORI

Significato/Curiosita : I capri a cui vanno le colpe

capri è una serie televisiva italiana prodotta da rai fiction in collaborazione con film commission regione campania e nata da un'idea di carlo rossella...

Come capri espiatori nel corso della storia troviamo ad esempio le persone di colore, gli immigranti e così via. la ricerca del capro espiatorio è un importante... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con capri; vanno; colpe; Atroce, raccapri cciante; Una divinità raffigurato con piedi capri ni; La regione con le isole di capri e Ischia; Raccapri ccianti, crudeli; Nel pesto alla genovese vanno con aglio e basilico; FU + se ne vanno in giro con la macchina fotografica al collo; vanno in fumo; vanno in stazione per lavorare; Giudicato non colpe vole in un processo; Ne è colpe vole chi non aiuta: __ di soccorso; Il colpe vole... assieme ad altri; Giudicato colpe vole; Cerca nelle Definizioni