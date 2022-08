Fu capitale dell antico regno assiro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu capitale dell antico regno assiro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Fu capitale dell antico regno assiro

Babilonide; in accadico, mât akkadî; in greco antico, ßaßa) è una regione storica del vicino oriente antico, che prende il nome dal suo centro più prestigioso...

Giona della bibbia, la missione del profeta è ambientata a ninive. l'origine del nome ninive non è conosciuto, probabilmente il nome significa "sede di...