Canta in compagnia - Cruciverba

Canta in compagnia.

Soluzione 7 lettere : CORISTA

Significato/Curiosita : Canta in compagnia

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi la compagnia (disambigua). la compagnia è una canzone scritta da mogol e carlo donida per marisa...

Componenti sono chiamati cantori o coristi. il direttore è detto 'maestro del coro'. nei cori professionali italiani il corista è identificato, anche in sede... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Il Riccardo che canta Non finisce cosi; Il fascino... che incanta ; La canta nte di La isla bonita e Hung up; Il Michele canta utore di Una rosa blu; La compagnia di bandiera francese; La compagnia aerea di bandiera spagnola; La compagnia di bandiera spagnola; Gli animali da compagnia ... dei Flintstones;