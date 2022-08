Le aste dei carri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le aste dei carri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STANGHE

Significato/Curiosita : Le aste dei carri

Diffusa in precedenza, alla vista di molti carri carichi di bagagli, che sotto scorta si dirigevano verso capua. tra le motivazioni della mancata partenza della...

Plurale di stanga stanghe – località di racines cascate di stanghe – cascate nei pressi di racines, vicino a vipiteno, tra la val ridanna e la valle di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

