Si appuntano sul petto degli eroi - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : MEDAGLIE

Significato/Curiosita : Si appuntano sul petto degli eroi

Decorazioni militari, compresi medaglie e ordini, vengono generalmente conferiti nel corso di una cerimonia formale. le medaglie vengono normalmente indossate... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

