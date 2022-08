Lo è anche un nativo di Belgrado - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è anche un nativo di Belgrado. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SERBO

Piazzati e nei calci di rigore. nativo di belgrado, muove i primi passi nella scuola calcio altina zemun e in seguito transita nel vivaio dell'ofk belgrado, dove...

Ciò che è pertinente alla serbia appartenente al gruppo etnico dei serbi lingua serba... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con anche; nativo; belgrado; Ex- gruppo rock inglese, originario di Manche ster; È detta anche mandarancio; Come dire neanche ; Polvere o liquido per lavare la bianche ria; nativo di Khartum; Un nativo di Santiago; Lo è un nativo di San Juan; Lo è un europeo nativo di Bruxelles; Marina, artista e performer nata a belgrado ; Native di belgrado ; Gli Slavi di belgrado ; Avevano come capitale belgrado ; Cerca nelle Definizioni