Lo afferra chi va in bici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo afferra chi va in bici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MANUBRIO

Disambiguazione – se stai cercando l'attrezzo ginnico, vedi manubrio (pesistica). il manubrio è la parte della bicicletta o di una motocicletta, che permette... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con afferra; bici; Si usava per afferra re una nave nell arrembaggio; Si afferra ... nella valigia; afferra re un concetto; afferra to; Città nordica ricca di canali e di bici clette; Lo si deve fare in bici ; Sono sempre più leggeri quelli delle bici clette; Lo sono nigeriani, senegalesi e libici ; Cerca nelle Definizioni