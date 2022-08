Abbandono in massa del suolo nativo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbandono in massa del suolo nativo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 5 lettere : ESODO

Significato/Curiosita : Abbandono in massa del suolo nativo

E infine dalla deportazione in massa nella missione dell'isola dawson; nonostante gli sforzi dei missionari, molti nativi morirono. oggi i selknam sono...

Utilizzi: esodo – dipinto di marc chagall esodo – secondo libro della torah ebraica e della bibbia cristiana esodo – evento descritto nel libro dell'esodo esodo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 7 agosto 2022

Altre definizioni con abbandono; massa; suolo; nativo; abbandono strategico del campo di battaglia; Stato di abbandono e degrado; Uscito di gara per abbandono ; L abbandono della lotta; Il rapporto tra la massa di un corpo e il suo volume; Il ritorno in massa dalle ferie di agosto; Punire aggredendo in massa qualcuno; Strumenti di misurazione della massa ; Lo è un tiro che sfiora il suolo ; Fa scaricare l elettricità nel suolo ; Un ordigno lanciato dall aereo verso bersagli al suolo ; Città siciliana rasa al suolo da un sisma nel 1908; Lo è anche un nativo di Belgrado; nativo di Khartum; Un nativo di Santiago; Lo è un nativo di San Juan; Cerca nelle Definizioni