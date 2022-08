Una importante città dell Ohio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una importante città dell Ohio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CLEVELAND

Significato/Curiosita : Una importante citta dell ohio

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ohio (disambigua). l'ohio (afi: in italiano /o'ajo/; in inglese [o'hao]) è uno stato federato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cleveland (disambigua). cleveland è una città degli stati uniti d'america, capoluogo amministrativo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

importante opera d arte; Il centro più importante della Val Gardena; importante affluente emiliano del Po; Il più importante torneo di tennis sull erba; città nordica ricca di canali e di biciclette; Comune del modenese noto come città dei Pico; città della Germania; città ligure fondata nel 1923; Parte dell aratro; Un seme dell e carte da gioco napoletane; Scheletri dell a mano; Isola dell Egeo; Entrando in ohio ; Ce n è una in ohio ; Entrando... in ohio ; La consonante dell ohio ;