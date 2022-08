Vi si trovano i resti del castello della contessa Matilde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si trovano i resti del castello della contessa Matilde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 7 lettere : CANOSSA

Significato/Curiosita : Vi si trovano i resti del castello della contessa matilde

La contessa matilde oppose all'imperatore enrico iv disceso in italia per vendicarsi della celebre umiliazione inflittagli sotto le mura del castello di...

canossa (canòsa in dialetto reggiano) è un comune italiano di 3 716 abitanti...

Altre definizioni con trovano; resti; castello; della; contessa; matilde; Li ritrovano le rondini; La parte dell aereo in cui si trovano i passeggeri; Si trovano sotto il cappello di molti funghi; trovano gloria sul campo; Lo sono i resti archeologici; Colpire nel presti gio; Vi passa ciò che non viene resti tuito; Il Sacramento dell Eucaresti a; Vi si trova il castello di Miramare degli Asburgo; Tempietto nel parco di un castello fra; L osservatorio del castello ; Il lavoro di K, protagonista de Il castello di Kafka; Città della Germania; Regione della Palestina; Un prodotto della coagulazione delle sieroproteine; Il patto della Nato; Una nota contessa del Risorgimento; La contessa interpretata da Alida Valli in Senso; matilde attrice; Il titolo di matilde di Canossa; matilde __ fondò con il marito E. Scarfoglio il quotidiano Il Mattino a Napoli; matilde fondò il quotidiano Il Giorno a Napoli; Cerca nelle Definizioni