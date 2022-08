Un tipo di melone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di melone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RETATO

Significato/Curiosita : Un tipo di melone

Al 20-21%. l'ingrediente di base è il melone yubari, località nota per la produzione di meloni di ottima qualità. i siti di produzione sono in giappone...

È rappresentato da tre tipologie di frutto, e cioè il liscio, il retato e il retato con fetta. nel 2016 sono state commercializzate 4.100 tonnellate con... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

