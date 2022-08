Timbrare il biglietto prima di salire sul treno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Timbrare il biglietto prima di salire sul treno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VIDIMARE

Significato/Curiosita : Timbrare il biglietto prima di salire sul treno

Inoltre porta sempre con sé un orologio. sul treno ha il compito di timbrare i biglietti dei passeggeri con il suo artiglio del piede. ha simpatia per...

Propri francobolli. esiste a funafuti un ufficio postale che provvede a vidimare i propri francobolli, raffiguranti le isole o momenti importanti della... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

