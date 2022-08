Le storie morali raccontate da Gesù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le storie morali raccontate da Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 8 lettere : PARABOLE

Significato/Curiosita : Le storie morali raccontate da gesu

1-12). nei vangeli canonici sono raccontate cinque storie di espulsione di spiriti immondi (esorcismi) compiuta da gesù: scacciò un demonio nella sinagoga...

Contiene parabole di gesù non presenti negli altri. per esempio, due parabole tra le più celebri, la parabola del figlio prodigo e la parabola del buon... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

