Stilista italiana tra le più ricche al mondo - Cruciverba

Soluzione 16 lettere : DONATELLA VERSACE

Significato/Curiosita : Stilista italiana tra le piu ricche al mondo

2 maggio 1955) è una stilista, modella e imprenditrice italiana. sorella di gianni versace, è fra le stiliste più ricche al mondo, con un patrimonio che...

donatella francesca versace (reggio calabria, 2 maggio 1955) è una stilista, modella e imprenditrice italiana. sorella di gianni versace, è fra le stiliste...

