Il sito archeologico più visitato al mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sito archeologico più visitato al mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 20 lettere : GRANDE MURAGLIA CINESE

Significato/Curiosita : Il sito archeologico piu visitato al mondo

È il terzo sito archeologico più grande del mondo dopo gli scavi di pompei e ostia antica: nel 2003, più di 400 000 persone hanno visitato le rovine e...

Oggi come la grande muraglia cinese, nel passato è stato indicato da una serie di nomi diversi o con il nome completo di grande muraglia cinese (in nero)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

