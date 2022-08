Servono per volare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servono per volare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ALI

Significato/Curiosita : Servono per volare

Possiedono tre paia di zampe: le prime due sono semplicemente ambulatorie e servono per la locomozione, mentre il terzo paio è saltatorio e presenta un femore...

Azienda italiana ali (wings) – film del 1927 diretto da william a. wellman ali (kryl'ia) – film del 1966 diretto da larisa sepit'ko alì (ali) – film del 2001... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

Altre definizioni con servono; volare; servono a non sporcare i vestiti mentre si cucina; Quelli d uso servono per far funzionare gli apparecchi; Se costruttive, servono a migliorarsi; servono a infrangere i marosi; Può volare in tutti i sensi; Scivolare seduti sulla neve o trainati da cani; Si prende per volare ; La tavola per scivolare sulle onde; Cerca nelle Definizioni