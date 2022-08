Un sentiero che collega rifugi montani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sentiero che collega rifugi montani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ALTA VIA

Significato/Curiosita : Un sentiero che collega rifugi montani

Il sentiero delle orobie è un sentiero montano, o alta via, che collega diversi rifugi e bivacchi delle alpi orobie, in provincia di bergamo. il sentiero...

Il termine alta via identifica un percorso escursionistico solitamente percorribile in più giorni (in genere da 3/4 a 10) e suddivisibile in più tappe... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

Altre definizioni con sentiero; collega; rifugi; montani; Il sentiero che collega le cinque terre; È poco più d un sentiero ; Lo è il sentiero quando non piove da molto; sentiero per veicoli a motore; Effettua rapidi collega menti con le isole; Traforo che collega Bardonecchia e Modane; collega la faringe allo stomaco; Il sentiero che collega le cinque terre; Vi si rifugi ò Bettino Craxi; Stato USA in cui si rifugi arono i seguaci di Osho; II rifugi o in cui ci si salva... in certi giochi infantili; Il rifugi o in cui ci si salva in alcuni giochi infantili; Il vino di montani no; Alberi montani o marittimi; Ripidi canaloni montani ; Valichi montani ; Cerca nelle Definizioni