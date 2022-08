Ramoscelli che creano nuove piante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ramoscelli che creano nuove piante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TALEE

Significato/Curiosita : Ramoscelli che creano nuove piante

Molte altre piante. particolarmente significativa per monet fu l'apertura di un piccolo bacino fluviale colmo di ninfee, piante ornamentali che galleggiano...

Possiedono maggiore vitalità rispetto a quelli legnosi: in particolare, le talee apicali, dunque quelle provviste di punta, si distinguono per un tenore... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

