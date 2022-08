Quello di biblioteca è un patito della lettura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di biblioteca è un patito della lettura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TOPO

Significato/Curiosita : Quello di biblioteca e un patito della lettura

1593. è inserita nel circuito delle biblioteche nazionali con le quali intrattiene rapporti costanti nel tempo. biblioteca dei ragazzi biblioteca ecclesiastica...

Disambiguazione – "topo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi topo (disambigua). il topolino comune (mus musculus, linnaeus, 1758) è un... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

Altre definizioni con quello; biblioteca; patito; della; lettura; Tra i sette nani è quello più allegro; Il condimento da cui deriva quello alla papalina; quello da prete non è granché; quello del Belvedere si conserva in Vaticano; Articolo per biblioteca rio; Gaio Giulio che fu scrittore e biblioteca rio nell Impero romano; biblioteca degli alberi di Milano; La biblioteca di Milano istituita dall imperatrice Maria Teresa d Austria; Sofferto, patito ; Ha patito l'innalzamento dell'età pensionabile; Così sono gli occhi del patito ; Il Capponi della storia; Il calare della sera; Vi si trovano i resti del castello della contessa Matilde; Città della Germania; Disturbo che rende difficile lettura e scrittura; Una rapida lettura ; La lettura di un immagine effettuata con uno scanner; lettura ad alta voce di uno spartito musicale; Cerca nelle Definizioni