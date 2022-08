In quella dell Alleanza fu serbato il Decalogo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In quella dell Alleanza fu serbato il Decalogo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARCA

Significato/Curiosita : In quella dell alleanza fu serbato il decalogo

Francesco arca (siena, 19 novembre 1979) è un attore, personaggio televisivo ed ex modello italiano. di origine sarda da parte paterna, arca perse molto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

