Un pronome che va con gli altri - Cruciverba

Un pronome che va con gli altri.

Soluzione 3 lettere : UNI

Sostituito da un pronome (lo/los, la/las) l'oggetto indiretto è rimpiazzato dal pronome se, in entrambi singolare e plurale. le di el libro. = "gli/le diedi...

Italiani union network international uni – divinità della mitologia etrusca altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «uni»... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

