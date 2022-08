Prefisso per sacro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prefisso per sacro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IERO

Significato/Curiosita : Prefisso per sacro

Suoi usi russo e bulgaro maharaja in india, nepal (et cetera) "maha" un prefisso che significa sommo e "raja" che significa re, quindi "sommo re" imperatore...

Frank anthony thomas iero jr. (newark, 31 ottobre 1981) è un chitarrista e cantante statunitense, conosciuto per essere il chitarrista ritmico dei my chemical... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

