Politico e militare siceliota - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : TIMOLEONTE

Significato/Curiosita : Politico e militare siceliota

C. – 407 a.c.), è stato un politico e militare siceliota. eletto strategos di siracusa durante la spedizione ateniese in sicilia, è considerato un personaggio...

Vita di timoleonte prima della spedizione siciliana sappiamo assai poco. le fonti classiche relative a questa fase della vita di timoleonte sono diodoro...

