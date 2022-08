A Pinocchio fanno crescere il naso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A Pinocchio fanno crescere il naso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BUGIE

Significato/Curiosita : A pinocchio fanno crescere il naso

"le avventure di pinocchio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pinocchio (disambigua). le avventure di pinocchio. storia di un burattino...

Innocenti bugie (knight and day) è un film commedia del 2010 diretto da james mangold. i protagonisti del film sono tom cruise e cameron diaz, che tornano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

Altre definizioni con pinocchio; fanno; crescere; naso; Inghiotte pinocchio ; __ Ciliegia, falegname personaggio di pinocchio ; I giochi del Paese dove Lucignolo porta pinocchio ; Va con pinocchio al Paese dei balocchi; Si fanno barattando; Nei reni dolgono a scuola fanno pensare; In natura, lo fanno uccelli e insetti; Veicoli che fanno la spola; Curare e far crescere animali; Mettere un seme nella terra per farlo crescere ; Barba lasciata crescere solo sul mento; Dispiacere, rincrescere ; L hai sempre avuta sotto il naso ; Divertono i bambini e hanno parrucca e naso rosso; Si percepiscono con il naso ; Un ficcanaso maneggione; Cerca nelle Definizioni