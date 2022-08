Parte dell aratro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte dell aratro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VOMERE

Significato/Curiosita : Parte dell aratro

Dizionario «aratro» wikiversità contiene risorse sull'aratro wikimedia commons contiene immagini o altri file sull'aratro (it, de, fr) aratro, su hls-dhs-dss...

Antica vocazione agricola e al gioco del vomere, un passatempo contadino che sanciva come vincitore chi, con il vomere dell'aratro, avesse tracciato un solco... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

Altre definizioni con parte; dell; aratro; La famiglia a cui apparte ngono serval e caracal; parte più scura e croccante del pane; Recondito, in disparte ; C è chi parte con questa in resta; Una importante città dell Ohio; Un seme dell e carte da gioco napoletane; Scheletri dell a mano; Isola dell Egeo; Parte dell aratro che è anche osso del cranio; La rivolta l aratro ; Li traccia l aratro ; . La scia... dell aratro ; Cerca nelle Definizioni