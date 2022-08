Ha un pallino per la scrittura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha un pallino per la scrittura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BIRO

Significato/Curiosita : Ha un pallino per la scrittura

(sillabario) è un sistema di scrittura utilizzato nella scrittura giapponese. assieme allo hiragana () (alfabeto fonetico), costituisce la scrittura autoctona...

László józsef bíró, ibizzato in ladislao josé biro (budapest, 29 settembre 1899 – buenos aires, 24 ottobre 1985), è stato un giornalista e inventore... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

Altre definizioni con pallino; scrittura; Nel gioco delle bocce è la posizione iniziale del pallino ; È più che un pallino ; Il nome... di pallino ; Si può chiamare.. pallino ; Disturbo che rende difficile lettura e scrittura ; Scuola di scrittura fondata da Baricco; scrittura di un libro o di un contratto; Un tipo di scrittura arrotondata; Cerca nelle Definizioni